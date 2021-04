Zu Bagdad sinn op d'mannst 23 Mënsche bei engem Feier op enger Intensivstatioun fir Covid-Patienten ëm d'Liewe komm an der 50 blesséiert ginn.

D'Brandursaach ass offiziell nach net gekläert. An der Presse geet rieds vu Sauerstofffläschen, déi net adequat stockéiert gewiescht wieren an explodéiert sinn. D'Feier huet sech séier ausgebreet, well et keng adequat Brandschutzanlag am Spidol gouf.