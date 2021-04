E Samschdeg den Owend gouf et op en neits Accrochagen tëscht Palestinenser an israeleschen Forces de l'ordre net wäit ewech vun der Alstad zu Jerusalem.

E Reporter vun der Nooriichtenagence AFP huet gemellt, Palestinenser hätte mat gliese Fläschen op d'Beamte geworf. Déi hu mat Blendgranaten geäntwert. 6 Palestinenser wieren Aenzeien no blesséiert ginn.

Affrontementer goufen och vun engem Grenziwwergang mam besate Westjordanland gemellt. Och wann d'Ausernanersetzung manner hefteg waren wéi déi Deeg virdrun, den Appell vum israelesche Premier Benjamin Netanjahu op Gewalt ze verzichten, ass all Zäit op daf Ouere gestouss. Déi israelesch Regierung war e Samschdeg fir eng Krisesëtzung beieneekomm an hat all d'Säiten zu Rou opgeruff. Aus der Gazasträif ware virdrun der Arméi no 36 Rakéiten ofgeschoss ginn. Sou vill wéi zanter Uganks der Joers net méi.