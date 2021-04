Zu engem déidleche Virfall, bei deem Polizisten op eng Persoun geschoss hunn, koum et am berüümten Hollywood.

D'Beamte waren no engem Appell ënnerwee um Sunset Boulevard, wéi e Won virun hinne stoe bliwwen an duerno hannerzeg a si geknuppt ass. Doropshi wier den Onbekannten, deen eng Schutzwest unhat, aus sengem Won geklommen an hat dobäi déi riets Hand hannert dem Réck verstoppt.

Hie wier op d'Beamten duergaangen an hätt "3, 2, 1" geruff. Wéi hien dunn och nach lues säi rietsen Aarm no vir beweegt hätt, hunn d'Poliziste geschoss. De Mann war op der Plaz dout.

De Sunset Boulevard gouf duerno fir den Trafic gespaart. Den Ament ginn et nach keng Hannergrënn zu der Dot.