Et ass déi éischte Kéier, datt Astronaute mat enger gebrauchter Raumkapsel vu SpaceX bei d'ISS geflu sinn.

Déi véier Astronaute hu kuerz virum Samschdeg de Mëtteg ugedockt a géint 13 Auer konnte si d'Raumstatioun betrieden. Aktuell ass et mat 11 Astronauten e bëssen enk op der ISS, ma am Laf vun der Woch, wuel e Mëttwoch, wäerte véier Leit vun der aler Besatzung zeréck op d'Äerd fléien.

Zu der Besetzung vun "Endeavour", déi elo un der ISS ugedockt huet, gehéieren d'Amerikaner Shane Kimbrough a Megan McArthur, de Japaner Akihiko Moshide an de Fransous Thomas Pesquet. De Pesquet ass dann den éischten Europäer, dee mat enger SpaceX-Rakéit op d'ISS geflunn ass. Hie soll 6 Méint am All bleiwen an huet de leschte Mount och de Kommando iwwert d'ISS.

Donieft ass et déi éischte Kéier zanter 20 Joer, datt europäesch, amerikanesch, japanesch a russesch Astronaute respektiv Kosmonauten zesummen am Weltall sinn.

D'"Crew 2", esou den offiziellen Numm vun der neier Besatzung, wäert ronn 100 Experimenter an den nächste 6 Méint op der ISS duerchféieren. Donieft soll och de Solarenergie-System vun der Raumstatioun erneiert ginn.