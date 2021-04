Eng Mataarbechterin vum Hostel hat d'Police geruff, nodeem eng Fra, déi geblutt huet, an d'Lobby gelaf koum.

An der Nuecht op e Sonndeg hat e jonke Mann vu 24 Joer seng 20 Joer jonk Ex-Frëndin mat engem Messer attackéiert a schwéier blesséiert. Wuel hat de Mann am Affekt vun engem Sträit op d'Fra agestach. Dës konnt sech an d'Lobby vum Hostel, wou si iwwernuecht hunn, flüchten, wou eng Mataarbechterin direkt d'Rettungsdéngschter an d'Police alarméiert huet. De Mann hat sech probéiert an där Zäit selwer ëmzebréngen, wéi d'Police vu Berlin matdeelt.

Déi alarméiert Police ass mat ronn 20 Mann op d'Plaz komm an hate souguer eng Ramm dobäi, fir d'Zëmmer vum Täter opzebriechen. Do hu se de Mann mat déiwe Schnëttverletzunge fonnt an hunn direkt probéiert, fir d'Bluddungen ze stoppen.

De jonke Mann, wéi och d'Fra, goufen op der Plaz vun Sanitäter an Doktere behandelt a stabiliséiert, éier si an d'Spidol bruecht goufen. Do goufe béid noutoperéiert. Liewensgefor besteet der Police awer bei kengem vu béiden, de Mann géif awer aktuell musse kënschtlech beotemt ginn.

Géint hie gëtt elo wéinst versichtem Mord ermëttelt, d'Mordkommissioun gouf no der Dot och op d'Plaz geruff.