Am Reakterblock 4 war en Test ausser Kontroll geroden. Et koum zu enger Explosioun an engem Groussbrand, wat Dausende Mënschen hiert Liewe kascht huet.

Eng radioaktiv Wollek hat sech bis an Nord- an a Westeuropa ausgebreet. Dausende Mënsche stierwen oder gi blesséiert.

D'Ongléck ass déi gréissten Atom-Katastroph zanter deem Nuklearenergie zivil genotzt gëtt. Wéinst der Corona-Pandemie sinn dëst Joer keng gréisser Gedenkzeremonië geplangt.