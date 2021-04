Zejoert waren et 1.981 Milliarden Dollar, dat ass e Plus vun 2,6 Prozent am Verglach mat 2019. Déi meescht Sue fir Militär ginn nach ëmmer d'USA aus.

Obwuel de weltwäite PIB ëm 4,4 Prozent erofgaangen ass, sinn d'Ausgabe fir d'Militär eropgaangen. 62 Prozent vun de ronn 1.981 Milliarden Dollar hunn do d'USA, China, Indien, Russland a Groussbritannien ausginn, dat schreift dat schwedescht Fuerschungsinstitut Sipri zu Stockholm. Fir China wier et dat 26 Joer um Stéck, wou de Militärbudget gehéicht gouf.

Weltwäit sinn d'Depense wuel geklommen, ma verschidde Länner, wéi Chile a Südkorea, hu geplangten Ausgabe fir d'Militär net gemaach an déi Sue geholl, fir d'Coronapandemie ze bekämpfen. Russland a Brasilien zum Beispill hu wéinst der Pandemie manner ausginn, wéi ugangs geplangt war.

Mat 778 Milliarden Dollar ginn d'USA däitlech am meeschte fir hir Arméi aus, bei hinne war et e Plus vu 4,4 Prozent par Rapport zu 2019. Weltwäit gesinn maachen dat 39 Prozent aus. Et ass dann och dat drëtte Joer um stéck, wou d'USA méi fir hir Arméi ausginn hunn, wéi dat Joer virdrun. Déi 7 Joer do virdrun goufen d'Militärkäschte vu Joer zu Joer erofgesat.

China gëtt am zweetmeeschten fir hiert d'Militär aus, hei waren et ongeféier 252 Milliarden Dollar, e Plus vun 1,9 Prozent.

Ma och vill Nato-Natiounen hunn hire Budget eropgesat, fir hiert Zwee-Prozent-Zil z'erreechen. Däitschland zum Beispill huet hir Ausgaben ëm 5,2 Prozent eropgesat op 52,8 Milliarden Dollar. Aktuell ginn 12 Nato-Memberlänner 2 Prozent vun hirem PIB fir d'Militär aus, wat eng vun de Richtlinne vun der Allianz ass. 2019 waren et dogéint just 9 Memberlänner. Den Ex-US-President Donald Trump hat jo ëmmer nees Drock gemaach, datt d'Memberlänner sech un de Kontrakt halen. Däitschland läit trotz dëser Hausse aktuell bei 1,56 Prozent vum PIB, wat ee fir d'Militär ausgëtt. Zil vun eisen Noperen ass et, déi zwee Prozent an engem Joerzéngt z'erreechen.