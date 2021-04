E Geriicht an der russescher Haaptstad huet en Aarbechtsverbuet ausgeschwat, esou den Direkter vun der Stëftung fir de Nawalny, den Iwan Schdanow.

D'Verbuet géif esou laang gëllen, bis iwwert d'Virgoe vum Parquet decidéiert gouf, fir d'Organisatiounen als extremistesch anzeklasséieren.

Bei den Organisatioune selwer hätt ee scho mat sou engem Verbuet gerechent an et geet ee vu gespaarte Konten a Raimlechkeeten aus. Viru Kuerzem war de Kreml-Géigner Nawalny jo ronn 3 Wochen am Hongerstreik.