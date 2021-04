Déi chineesesch Provënz Gansu gouf hefteg vun enger "Mauer aus Sand" getraff, Biller weise wéi uerg de Stuerm iwwert d'Land gezunn ass.

D'Medien am Land mellen eng ganz Partie Autosaccidenter, déi wéinst dem Stuerm provozéiert goufen. Et gëtt de Leit geroden, Doheem ze bleiwen an d'Fënsteren zouzeloossen, um Dënschdeg gi weider Stierm am Norde vum Land erwaart.

China gëtt all Joers am Fréijoer vu Stierm getraff, déi aus der Wüüst vu Gobi kommen. Am Mäerz eréischt gouf d'Haaptstad sou staark vun engem Sandstuerm getraff, dass honnerte Flich missten annuléiert ginn.