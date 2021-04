Den US-President Joe Biden wëll d'Steier op d’Kapitalerträg an d’Luucht setzen, fir säin Investmentprogramm zugonschte vun de Famillen ze finanzéieren.

Joe Biden plangt Steierhausse op Kapitalerträg / Reportage Nadine Kremer

Et ass eng nei Richtung a Saache Steieren: Den US-President Joe Biden wëll d'Steier op d'Kapitalerträg an d'Luucht setzen an eng global minimal Besteierung fir Betriber aféieren. Domat solle säin Investmentprogramm zugonschte vun de Famillen a seng Investissementer an d'Infrastruktur finanzéiert ginn. Dat huet de Chefeconomist vum Wäissen Haus e Méindeg an der Nuecht confirméiert.

D'Steierhausse géing just déi US-Amerikaner betreffen, déi méi ewéi 1 Millioun US-Dollar am Joer verdéngen. Anescht gesot: Eng hallef Millioun US-Bierger oder nëmmen déi 0,3 räichsten Amerikaner wiere betraff. Medieberichter no géing d'Steier op Kapitalerträg vun aktuellen 20% op 39,6% eropgesat ginn. D'Recettë vun där Steier solle benotzt ginn, fir säin „American Families Plan" vun 1.800 Milliarden Dollar ze finanzéieren. Déi nei Steier hätt keng Auswierkungen op Lëtzebuerg, esou de Nicolas Mackel, Generaldirekter vu Luxembourg for Finance.

Nicolas Mackel: "D'Amerikaner loossen hir Suen net an Europa geréieren. Si hunn hir Suen an Amerika. Spéitstens mat hirem Fatca Regimm hunn d'Amerikaner dofir gesuergt, dass keng europäesch Bank méi Sue vun engem Amerikaner geréiert. Well dat einfach ze vill komplizéiert ass."

D'Besteierung wier ëmmer nom Regimm vum Heemechtsland. Dat heescht och, wann Amerikaner hir Suen a lëtzebuergesche Fongen hätten, géifen se an Amerika besteiert ginn.

Nicolas Mackel: "Wann den Här Biden seng Kapitalsteier erhéicht, betrëfft dat den amerikaneschen Investisseur, mä dat huet elo keen direkten Impakt op Lëtzebuerg. Et ass net, dass Lëtzebuerg doduerch méi oder manner attraktiv gëtt." Parallel zur Steier op d'Kapitalerträg setzt den Joe Biden sech fir eng global minimal Besteierung vun de Betriber an Héischt vun 21% an. Mat deene Recettë wéilt hien Investissementer an d'Infrastruktur finanzéieren. Däitschland, Frankräich an och Lëtzebuerg hunn déi Propos scho begréisst. Se hätt awer och kee wierklechen Impakt op eis.

"Mir sinn zu Lëtzebuerg bei 25,5%, dofir, wéi den Här Gramegna sot, fir eis mécht dat keen Ënnerscheed. A la limite arrangéiert et eis, well et bréngt dann och Rou an déi Debatt iwwer Steierparadäiser."

Den Nicolas Mackel begréisst, dass den Här Biden bereet ass, international esou Initiativen ze lancéieren an den Debat ze féieren. Säi Virgänger den Trump huet éischter unilateral geduecht, iwwerdeems de Biden multilateral Léisunge mat anere Länner géing sichen.

Widderstand huet den Joe Biden bei sech am Land vu Säite vun de Republikaner. Ob hien och all d'Demokraten iwwerzeegt kritt, ass och net sécher. Seng Propose ginn awer laut Sondagë vun enger Majoritéit ënnerstëtzt.