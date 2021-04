An den USA an der Géigend vu Miami ass en 3 Joer aalt Kand vun enger Kugel déidlech verwonnt ginn. D'Kand ass am Spidol u senge Blessure gestuerwen.

Virum Haus, wou den 3 Joer ale Jong säi Gebuertsdag gefeiert huet, hunn Onbekannter mat hallefautomatesche Waffe ronderëm sech geschoss. Eng Kugel dovun huet d'Kand getraff, deen direkt an d'Spidol gefouert gouf. All hëllef sollt awer ze spéit kommen. Wéi d'Police matdeelt, wier och nach eng 21 Joer al Fra verwonnt ginn. Am Ganzen huet d'Police méi wéi 60 Kugele fonnt.