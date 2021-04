De brittesche Premier huet e Mëttwoch virum Parlament zu London betount, dass hie sech streng un de Verhalenskodex gehalen hätt.

Hie wier selwer fir d'Käschte vun der Renovéierung opkomm an huet d'Virwërf net gëlle gelooss, dass Sue vun der Partei dofir benotzt goufen. Kuerz virdrun hat d'Walkommissioun, déi zoustänneg ass fir d'Iwwerwaachung vun der Wal- a Parteifinanzéierung, eng offiziell Enquête an dësem Fall ugekënnegt.

Vun net-confirméierte Berichter heescht et, dass d'Moderniséierung vu senger Wunneng bis zu ronn 200.000 Pond (230.000 Euro) kascht an domat de Subsid vun der Regierung däitlech iwwerschratt hätt. Et zirkuléieren den Ament Berichter iwwert eng Spend an Héicht vun 58.000 Pond, déi der Walkommissioun net gemellt gouf. Ausserdeem huet de fréiere Chefberoder vum Premier, den Dominic Cummings, lescht Woch iwwer angeblech Pläng vum Boris Johnson geschwat, d'Renovéierung iwwer privat Spender finanzéieren ze loossen. An engem Web-Blog huet de Cummings e Freideg geschriwwen, dass hie refuséiert hat, dem Premier dobäi ze hëllefen, well dës Pläng net "ethesch" a "méiglecherweis illegal" wieren.

Dem Johnson seng Pressespriecher betounen allerdéngs, dass hie sämtlech iwwreg gebliwwe Käschte selwer bezuelt hätt.

A Groussbritannien ass et üblech, dass Premierministeren an der Downing Street wunnen. Den Johnson lieft mat senger Verloobter Carrie Symonds an hirem Bouf an der Downing Street Nr. 11.