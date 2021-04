Iwwer 200 Poliziste waren e Mëttwoch a verschiddene Stied am däitsche Bundesland Sachsen am Asaz.

Am Ganze goufe 34 Wunnengen zu Dresen, Meißen, Pirna an an der Ëmgéigend duerchsicht. 78 Handyen, 54 Computeren an honnerte Späicherkaarte goufe beschlagnaamt a ginn elo vun den zoustännegen Autoritéiten ausgewäert.