E puer Deeg, nodeems eng Beamtin bei enger Messerattack bei Paräis ëm d'Liewe koum, huet d'Regierung e verschäerft Terrorgesetz op de Wee bruecht.

Dëst wier eng Reaktioun op "nei Menacen", sot e Mëttwoch de franséische Regierungschef Jean Castex.

Mat dëser Gesetzesvirlag kritt de franséische Geheimdéngscht zum Beispill d'Méiglechkeet, systematesch Recherchen am Internet ze bedreiwen. Zanter 2015 ass d'Iwwerwaachung "per Algorithmus" a Frankräich just zum Deel erlaabt. Dëst soll elo mam neie Gesetz änneren.

Ausserdeem gesäit d'Gesetz eng Vereinfachung vun Hausduerchsuchungen duerch d'Polizisten a verschäerften Oploe fir entloosse Prisonéier vir, déi am Zesummenhang mat Uschléi verurteelt goufen.

Kritik gouf et vun der franséischer Mënscherechtsliga. Si hunn der Regierung reprochéiert, d'Fräiheetsrechter domat anzeschränken. "Dëst ass e Risiko fir jiddereen, net nëmme fir Terroristen", sou den Affekot vun der Mënscherechtsliga, de Patrice Spinosi France Info géintiwwer.