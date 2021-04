Den Ieweschte Geriichtshaff muss sech mat engem éischter aussergewéinlechen Thema ausenanersetzen.

Nämlech mat engem Fanger. Fir genau ze si mam Mëttelfanger vun engem 14 Joer ale Meedchen. Déi jonk Cheerleaderin Brandi Levy hat nämlech eng Foto op Snapchat gepost, op där hatt an eng Frëndin de Sténkefanger gewisen hunn. Dorënner stoung: "fuck school fuck softball fuck cheer fuck everything". De Grond: D'Brandi Levy hat sech 2017 fir dat éischten Cheerleader-Team a senger Schoul zu Mahanoy City gemellt, gouf awer net geholl.

Vill Leit hunn iwwert déi trotzeg Reaktioun vun der Schülerin geschmunzelt. Ma net jiddereen. Seng Trainer hunn d'Foto an den Text ënnendrënner iwwerhaapt net witzeg fonnt an dat jonkt Meedche kuerzerhand fir 1 Joer aus der Ekipp gehäit. Doropshin ass den Teenager mat senger Famill viru Geriicht gezunn. Hatt huet argumentéiert, dass dëst ënnert d'Meenungsfräiheet géing falen an d'Foto net um Territoire vun der Schoul publizéiert gouf. Aus deem Grond hätt d'Schoul d'Meedchen net bestrofen dierfen. An éischter an zweeter Instanz huet d'Levy gewonnen. Domat war de Fall allerdéngs nach net ofgeschloss. Elo muss sech de Supreme Court zu Washington domat ausenanersetzen.

D'Schoulautoritéiten hunn nämlech op e Grondsazurteel aus dem Joer 1969 verwisen. Deemools duerften d'Schüler aus Protest géint de Vietnamkrich schwaarz Bänner ëm d'Äerm droen. Gläichzäiteg hat den Ieweschte Geriichtshaff awer erkläert, dass d'Strofe géint Schüler rechtméisseg wieren, wann hire Protest de Schoulbetrib géing stéieren. Ob dëst Urteel och op de Fall Levy iwwerdrobar ass, gëtt elo gepréift. D'Schoulautoritéite vu Mahanoy argumentéieren, dass Schoulen och ausserhalb vum Schoulterrain Verhalensreegele fir Schüler dierften opstellen, wann hiert Verhalen en Impakt op de Schoulbetrib kéint hunn.