1969 ass de Michael Collins zesumme mam Neil Armstrong a Buzz Aldrin an den All geflunn.

De 16. Juli 1969 hate si sech mat enger Saturn-V-Rakéit vum Kennedy Space Center a Florida op de Wee gemaach an hunn hiert Zil e puer Deeg méi spéit erreecht.

Anescht wéi déi 2 aner Astronaute war de Collins selwer ni um Mound, och wann hien un der éischter bemannter Mound-Missioun bedeelegt war. Dowéinst gouf hien als "de vergiessenen drëtten Astronaut" bezeechent. Hie war allerdéngs net nëmmen de Pilot vun der Gemini-10-Missioun, ma och déi éischte Persoun, déi sech am All vun engem Fluchkierper op en anere beweegt huet. "Ech war de Keeser, de Kapitän an et war zimmlech bequem. Ech hat esouguer waarme Kaffi", sou de Collins.

Am Ganzen huet hien 2 Flich an de Weltall absolvéiert an 266 Stonnen am All verbruecht.

No senger Karriär bei der Nasa huet hie vu Juni 1970 bis Abrëll 1971 als Assistant Secretary of State for Public Affairs beim US-Ausseministère geschafft. Duerno gouf hien den éischten Direkter vum "National Air and Space Museum" zu Washington. Vun 1980-1985 huet hie fir "LTV Aerospace & Defense" geschafft an du seng eege Firma geleet.

Wéi seng Famill e Mëttwoch matgedeelt huet, ass hien am Alter vun 90 Joer un de Suitte vu senger Kriibserkrankung gestuerwen. Mat sengem Doud ass just nach ee vun den Apollo-11-Astronauten um Liewen, nämlech de Buzz Aldrin. Den Neil Armstrong ass am Joer 2012 verscheet.