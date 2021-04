Enger internationale Etüd no hunn d'Gletscher tëscht 2000 an 2019 am Duerchschnëtt 267 Milliarden Tonnen Äis pro Joer verluer.

Dat meescht awer an de leschte 5 Joer. An Tëscht dréit dat geschmoltent Äis zu iwwer 20 Prozent zu der Hausse vum Mieresspigel bäi. D'Etüd gouf e Mëttwoch an der Fachzeitung "Nature" verëffentlecht.

Mam de Gigatonnen Äis, dat verluer gaangen ass, hätt d'Schwäiz all Joer 6 Meter ënner Waasser gesat kënne ginn, sou d'Vergläichsbeispill vun der ETH Zürich, deenen hir Fuerscher un der Etüd bedeelegt sinn.

Betraff sinn der Etüd no, mat e puer wéinegen Ausnamen, déi bal all 220.000 Gletscher weltwäit. Vum Himalaya iwwert d'Anden, bis zu den Alpen. Normalerweis stinn, ofgesi vun de polaren Äiskappen, awer e puer honnert vun hinnen ënner stänneger Observatioun. Vu ville Regiounen hätt een net gewosst, wéi si sech entwéckelen, sou den Haaptauteur Romain Hugonnet.

Fir hir Etüd hunn den Hugonnet a seng Fuerscherkolleegen eng hallef Millioun vun nach gréisstendeels ongenotzte Satellittebiller analyséiert. Op déi Manéier ass hinnen "déi éischt Bestandsopnam vum Gletscherschmëlzen op der Welt" gelongen.

D'Schmëlzen huet sech dem Hugonnet no, deen un der ETH Zürich an un der Universitéit vun Toulouse fuerscht, däitlech beschleunegt. Waren et tëscht 2000 an 2004 nach duerchschnëttlech 227 Milliarden Tonnen d'Joer, louch de Réckgang vun 2015 u bis 2019 duerchschnëttlech scho bei 298 Milliarden Tonnen d'Joer.

D'Schlussfollgerunge vun der Etüd gläichen den Aschätzunge vum Weltklimarot IPCC, se wieren awer vill méi genee, sou de Romain Hugonnet. Dat géif besonnesch fir d'Auswierkunge vum Gletscherschmëlzen op de Mieresspigel gëllen.

Déi nei, geografesch méi genee Date kéinten och bei der Planifikatioun vun Upassungsstrategien an dicht besiddelte Regiounen hëllefen, an deene Gletscher eng wichteg Roll fir d'Landwirtschaft an d'Waasserversuergung spillen.

Kuerzfristeg kéinten d'Gletscher, déi am Gaang sinn ze schmëlzen, an e puer Regioune wéi Indien oder an den Anden de Waassermangel ausgläichen, wier den Héichpunkt awer iwwerschratt, géifen d'Waasserquantitéite massiv erofgoen, bis näischt méi iwwreg ass, warnt de Fuerscher.

D'Resultater vun der Etüd sollen der ETH no an den nächste Bericht vun der IPCC afléissen.