An engem Spidol am Quartier Babelsberg zu Potsdam goufen e Mëttwoch den Owend 4 Läichen an eng weider schwéier blesséiert Persoun fonnt.

D'Police huet confirméiert, datt se duerch "Gewalt vu bausse" gestuerwe sinn.

Ob et sech ëm Patienten aus der Klinik handelt, ass nach net gekläert. Eng 51 Joer al Fra steet ënnert dem dréngende Verdacht responsabel ze sinn a gouf festgeholl.