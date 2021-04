An deem Kader huet hien an der Nuecht op en Donneschdeg seng éischte Ried virum Kongress gehalen an Optimismus verbreet.

D’USA wieren a Beweegung a géifen d’Kris a Chancen ëmwandelen a Geforen a Méiglechkeeten. De Biden huet Reklamm gemaach fir säin zwou Billiounen-Dollar Infrastruktur-Pak, mat deem an den nächsten 8 Joer Milliounen vu gutt-bezuelten Aarbechtsplaze solle geschafe ginn, a gläichzäiteg e wichtege Bäitrag an der Lutte géint de Klimawandel kéint geleescht ginn. Ausserdeem wëll hien, dass de Kongress eng grouss-ugeluechte Police-Reform soll guttheeschen, déi fir den nächste Mount soll virleien. Zu de Relatioune mat Russland a China, huet de Biden verséchert, dass hie mat kengem vu béiden e Konflikt oder eng Eskalatioun géif sichen, am Géigendeel, hie wéilt d’Relatioune mat béiden nei ausriichten a verbesseren, och wann hien eng haart Linn géif fueren, bei der Rüstingskontroll oder dem Klimawandel.