Vun der Weltraumgare Wenchang ass d'Rakéit mam Kär-Modul gestart.

De Bau vun enger eegener Raumstatioun ass een Haaptuleies vum éiergäizege chinesesche Weltraumprogramm. D'Raumstatioun soll d'nächst Joer operationell sinn. Virdru sinn nach 11 Missioune geplangt, bei deene weider Moduler sollen an de Weltraum bruecht ginn, sou se da montéiert ginn.

Déi chineesesch Raumstatioun soll herno op enger Äerdëmlafbunn an Héicht vun 400 bis 450 Kilometer an den Asaz kommen. Eng international Notzung, esou wéi bei der ISS, ass net geplangt. Peking huet allerdéngs erkläert, et wier een oppe fir auslännesch Kooperatiounen an der Weltraumfuerschung.