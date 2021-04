Enger neier Studie no kéinten d'Schied am Great Barrier Reef ëm 20 Joer no hanne verréckelt ginn.

Wëssenschaftler ginn dovunner aus, dass bannent den nächste 50 Joer de Bestand u Koralle wéinst der Klimakris massiv wäert zeréckgoen. Koralleriffer zielen zu den Ökosystemer, déi duerch de Klimawandel am meeschte menacéiert sinn. Opgrond vun de Klimaverännerunge géing et zu Hëtzt-Wellen am Mier, méi staarke Wierbelstierm an Iwwerschwemmunge kommen, déi en negativen Impakt op de weltbekannte Riff hunn, warnt den Haaptauteur vun der Etüd Scott Condie.

Prognosen no kéint de Korallebestand am 2.300 Kilometer laange Great Barrier Reef an den nächsten 20 Joer op ënner 10 Prozent erofgoen.

E klenge Liichtbléck an där grousser Problematik kéinten nei Moossname sinn. Mat Hëllef vu mënschlechen Agrëffer a Kombinatioun mat "staarke globale Klimaschutzmoossnamen" kéint een d'Zerstéierung vun dësem Naturspektakel an d'Längt zéien.

Dat wier duerch e kënschtlecht Ophelle vu Wolleke mat Hëllef vu Salzkristallen an Hëtzt-tolerante-Koralle méiglech, schreiwen d'Fuerscher en Donneschdeg an der Zäitschrëft "Royal Society Open Science".