Nodeems et e Mëttwoch gestiermt hat a vill Knëppelsteng erofgefall sinn, ass den Daach vun engem Tempel zum Deel agebrach.

1 Persoun gouf beim Virfall liicht blesséiert. Archeologen no wier déi al Ruin net vill beschiedegt ginn. De modernen Daach aus Metall gouf iwwert dem Templo Mayor installéiert, fir dat historescht Gebai ze schützen.

Den Tempel gouf am 14. a 15. Joerhonnert gebaut a war de Kär vun der Haaptstad Tenochtitlán. 1521 gouf e vu spueneschen Eruewerer zerstéiert. 1914 gouf den Templo Mayor vun Archeologen nees entdeckt an an de 70er Jore komplett ausgegruewen. 1987 koum en op d'Lëscht vun den Unesco-Kulturierwen.