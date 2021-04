Aktuell ginn et an Däitschland nach 5 Gletscher, alleguerten a Bayern. Ma hir Deeg si wuel gezielt, sot de bayreschen Ëmweltminister.

Schonn an 10 Joer kéinte se komplett aus Däitschland verschwonne sinn. Bis elo war een eigentlech dovunner ausgaangen, datt déi 5 Gletscher, déi iwwereg bliwwe sinn, bis op d'mannst 2050 kéinten erhale bleiwen.

D'Gletscher verléieren zanter Jore kontinuéierlech grouss Quantitéiten u Waasser. Eleng den nërdleche "Schneeferner" op der Zugspitze schmëlzt all 30 Sekonne bal 250 Liter Waasser of.

Dëst geschitt awer net nëmmen an Däitschland, ma et ass e globalen Trend. Bal all d'Gletscher weltwäit schrumpfen an dat ëmmer méi séier.

Enger Etüd vun der Zeitung "Nature" no hunn 220.000 Gletscher eleng tëscht 2000 an 2004 227 Milliarden Tonnen Äis pro Joer verluer.