E Brand mat 2 Doudegen, dee sech zum gréisste Bëschbrand an der Geschicht vu Kalifornien entwéckelt huet, war geluecht ginn, fir Spueren ze vertuschen.

De presuméierten Täter soll déi 32 Joer al Priscilla Castro d'lescht Joer am August ëmbruecht an duerno d'Feier geluecht hunn, fir d'Dot ze verstoppen. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéiten a Kalifornien e Mëttwoch Lokalzäit matgedeelt.

De Verdächtege war scho leschte September festgeholl a wéinst Mord ugeklot ginn. Elo kommen nach weider Ukloe wéinst e puer Mordfäll a Brandstëftung dobäi.

No enger detailléierter Enquête vun 8 Méint geet een dovun aus, dass de Verdächtegen d'Markley-Feier express geluecht hat, fir säi Verbrieche ze vertuschen, sou de Sheriff vu Solano-County, den Tom Ferrara. Deemno soll d'Feier den 18. August net wäit vun där Plaz ewech geluecht gi sinn, wou d'Police déi verbrannte Läich vun der vermësster Fra fonnt hat. Si hat en Date mam Verdächtege a war duerno verschwonnen.

Dat Feier, dat sech duerno mat anere Bëschbränn vermëscht hat, huet sech als ee vun de gréisste Bränn an der Geschicht vu Kalifornien entwéckelt. Bei deem Brand sinn och den 82 Joer alen Douglas Mai an de 64 Joer ale Leon Bone an hiren Haiser gestuerwen.

No 2 Méint eréischt konnten d'Flame geläscht ginn. Am Ganzen hunn 363.000 Hektar Land an 1.500 Gebaier verbrannt. Zéngdausenden Awunner hu misse flüchten, 6 Mënschen sinn insgesamt ëmkomm.