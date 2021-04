Am Laf vum Joer wëll d'US-Gesondheets- a Liewensmëttelagence FDA eng entspriechend Richtlinn virleeën.

"Mir wäerten honnertdausende Mënscheliewe retten a verhënneren, dass déi nächst Generatiounen ofhängeg Fëmmerte ginn", sou d'Cheffin vun der FDA, d'Janet Woodcock.

Menthol-Zigarette gëllen als Astig an de Konsum vun Tubak, besonnesch betrëfft dat Jugendlecher, well de Menthol d'Kraze vum Damp miniméiere soll. Dozou géif kommen, dass de Menthol d'Wierkung vum Nikotin verstäerke kéint an sou d'Sucht méi staark gëtt. Esou géif et méi schwéier ginn, vun den Zigaretten ewechzekommen.

Der Agence no fëmmen an den USA ronn 18,6 Millioune Mënsche Menthol-Zigaretten. Virun allem déi schwaarz Populatioun, esou d'FDA, géifen dacks op dës Variant vun Zigaretten zeréckgräifen. 85% vun der afroamerikanescher Populatioun déi fëmmt, fëmmt Menthol, bei der wäisser Populatioun, déi fëmmt, sinn et 30%.

Schonn am Joer 2009 waren an den USA parfüméiert Zigarette verbueden. Eenzeg Ausnam: Menthol-Zigaretten. Betraff beim Verbuet vun der FDA wieren iwwregens och Zigaren, net betraff sinn d'E-Zigaretten.

Wéi laang et allerdéngs nach dauere wäert, ass schwéier ze soen, esou d'Agence selwer, dat, well et vill politesch a bürokratesch Virgäng nach duerchzelafe gëtt.

Der FDA no stierwen an den USA all Joer ronn 480.000 Mënschen un de Suitte vum Fëmmen, ass domadder also déi wichtegst evitéierbar Doudesursaach am Land.