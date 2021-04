D’UNO warnt virun direkt 2 humanitäre Katastrophen.

Engersäits wieren am Mosambik eng 30.000 Zivilisten aus der Stad Palma geflücht. D’Stad am Norde vum ostafrikanesche Land ass zanter dem 24. Mäerz ënnert Attacke vu radikalen Islamisten.

Op der anerer Säit géing een op Madagaskar a Richtung Katastroph histeieren, sou d’UNO. Op der Insel am indeschen Ozean hätt een et am Moment mat enger Dréchent ze dinn, bei déi Sandstierm bäikommen. De Beoptrage vum Welt-Ernierungsprogramm op der Plaz sot d’Kanner op Madagaskar wiere just nach Haut a Schank.