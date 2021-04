Karies, Punaissen am Bett oder en Hond, deen ze haart billt. Fir eng Fra am franséische Montluçon gouf et nach ganz aner Grënn fir d'Pompjeeën ze ruffen.

Eleng tëscht Januar an Oktober 2020 sinn net manner wéi 1.900 Appeller vun der Fra bei de Pompjeeë vu Montluçon erakomm, déi hir Uriff als reguläre "Harcèlement" bezeechnen, an dat schonn zanter 2018. Souguer imaginär Flamen huet d'Fra gesinn a sech gemellt.

Am Ganze goufen eleng bei hir doheem 50 Interventiounen duerchgefouert. An dobäi wier si och net ëmmer ganz fei mat hire "Retter an der Nout" ëmgaangen.

Den 22. Oktober sinn d'Secouristen alt nees bei d'Fra Heem geruff ginn, nodeems si e puer Mol ugeruff hat. De Grond: Si wier wuel gefall an hätt sech wéigedoen. Déi alkoholiséiert Fra gouf och an d'Urgence transportéiert, ma um Enn huet si sech mat de Secouristen an d'Hoer kritt an ass op ee vun hinne lassgaangen.

Dat war dunn déi berüümten Drëps ze vill, déi d'Faass zum Iwwerlafe bruecht huet. De Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Allier an de Pompjee, deen der op d'Nues kritt hat, hunn eng Plainte gemaach.

Effektiv goufen zanter 2018 net manner 2.435 Appeller gezielt, nach emol 400 nodeems d'Plainte deposéiert gouf.

D'Affekotin vun der 42 Joer aler Fra huet si als isoléiert Fra verdeedegt, déi fragil wier, e schwéiert Liewen gehat hätt a Kontakt géing sichen. Gehollef huet dat net, si gouf zu 12 Méint Prisong, dovun der 6 Méint op Sursis probatoire mat zousätzlech nach enger Entschiedegung fir d'Affer. Am Casier vun der Fra stinn iwwregens schonn 19 Condamnatioune wéinst änleche Virfäll.