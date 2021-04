Am Februar gouf den Hondssitter vun der Sängerin Lady Gaga ugegraff an 2 franséisch Bulldogge gekidnappt.

Vun de 5 Persounen, déi festgeholl goufen, kréien 3 Verdächteger versichte Mord a Vol virgeworf, sou de Parquet vu Los Angeles en Donneschdeg Lokalzäit. Der Police no sinn 3 jonk Männer am Alter tëscht 18 a 27 Joer Membere vun enger krimineller Band. Zwee aner Männer, déi och festgeholl goufen, gëllen als Komplizen.

Enn Februar waren 2 Männer aus engem Auto geklommen an hunn den Hondssitter Ryan Fischer, net wäit vum Sunset Boulevard ewech, mat enger Waff menacéiert an hien opgefuerdert, hinnen d'Hënn ze ginn. Et koum zu Handgräiflechkeeten an de Fischer gouf ugeschoss. D'Hënn "Koji" a "Gustav" goufe gekidnappt, den drëtte Mupp "Miss Asia" ass fortgelaf, gouf awer kuerz drop op der Onglécksplaz erëmfonnt.

Nodeems d'Lady Gaga eng Belounung vu 500.000 Dollar an Aussiicht gestallt huet, fir deejéinegen, deen d'Hënn fënnt, huet eng Fra d'Muppen 2 Deeg nom Iwwerfall bei der Police ofginn. Si hätt d'Bulldoggen op der Strooss fonnt. De Parquet beschëllegt déi 50 Joer al Fra awer, eng Komplizin vun den Täter ze sinn. Och si gouf festgeholl. Déi 5. Persoun ass e Kolleeg vun där Fra a Papp vun engem vun den elo Ugekloten.

Wéi d'Police erkläert war et net d'Berüümtheet vun der Sängerin, déi d'Brigangen ugezunn hat, mee den héije Präis, deen ee fir esou Hënn um Maart kritt. Dat geet gär an d'Dausende vun Dollar.