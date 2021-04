D'Regionalbüroe vun der Organisatioun vum Kreml-Kriticker goufen e Freideg op d'Lëscht vun den "terroristeschen" Organisatioune gesat.

D'Regionalbüroen hate sech en Donneschdeg scho selwer opgeléist, fir engem komplette Verbuet zevirzekommen. De russesche Parquet hat an Optrag ginn, an d'Antikorruptiounsstëftung FBK an d'Netzwierk vun de regionalen Organisatioune vum Nawalny als "extremistesch" anzestufen. Als Konsequenz gouf d'Aarbecht vun de betraffenen Organisatioune komplett verbueden. Wier dat net gemaach ginn, hätten de Memberen an Ënnerstëtzer laang Prisongsstrofe gedreet.

Schonn e Méindeg hat déi russesch Justiz e virleefegt Verbuet vun den Aktivitéite verhaangen. Vun deene 37 Büroe géingen der awer e puer hiren Aktivitéite weider nogoen, heescht et.

Am Kader vun de Wale spillen d'Regionalbüroen eng wichteg Roll, well si ëmmer nees Campagnë fir "intelligent Wielen" organiséieren. Dobäi ruffe si d'Leit op, onofhängeg vun enger Partei fir e Kandidat ze stëmmen, deen déi beschten Aussiichte géint e Kreml-treie Kandidat huet.