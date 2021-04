Etüde weisen, dass den Impfstoff fir Kanner an deem Alter héich wierksam ass an och wéineg Niewewierkungen huet.

Den däitschen Hiersteller BioNTech an den US-Partner Pfizer hunn also eng Zouloossung bei der europäescher Agence EMA ugefrot.

Bei dëser Zouloossung géif et ëm eng Upassung an eng Erweiderung op déi genannten Altersgrupp goen, esou d'Firma.

D'Mëttel vu BioNTech/Pfizer ass an der EU an an den USA bis ewell eréischt fir Leit ab 16 Joer zougelooss, dat och nëmmen ënnert bestëmmte Viraussetzungen. Soubal d'EMA d'Ännerung accordéiert huet, wier dëst dann an de 27 Memberlänner gëlteg.

An den USA gouf eng Erweiderung vun der Noutfallzouloossung fir Kanner tëscht 12-15 Joer schonn agereecht.