"No nëmmen 100 Deeg kann ech mech un d'Natioun riichten a soen: Amerika ass nees op Touren" sou den Demokrat Joe Biden.

Um Ament, wou d'Republikaner, praktesch en halleft Joer no der Wal, lokal am Arizona nach emol zwou Millioune Stëmmen noziele loossen, riicht sech de President Joe Biden direkt un déi Amerikaner, déi sech am meeschte Suergen ëm hir Zukunft maachen. D'Mëttelklass. "Haut den Owend kommen ech heihin, fir iwwer d'Kris, awer och iwwer d'Zukunftschancen ze schwätzen. Iwwer den Nees-Opbau vun onsem Land. D'Revitaliséierung vun onser Demokratie. Eng positiv Zukunft fir Amerika. "

Jobs, Jobs, Jobs. Onofhängeg Experte si positiv gestëmmt. Se ginn dervun aus, datt d'Biden-Administratioun um gudde Wee ass, fir Milliounen un Aarbechtsplazen ze schafen. Gutt bezuelte Plazen, déi net einfach esou delokaliséiert kënne ginn. Mat um Enn als Resultat, och engem Milliarde schwéiere Wirtschaftswuesstem.

Den Demokrat verbréngt seng Zäit net op Twitter. Hien handelt. Ouni grouss Provokatiounen.

Bannent 100 Deeg huet den Joe Biden d'US-Politik a munche Beräicher ëmgekrempelt. Ugefaange mat der Reaktioun op d'Covid-Pandemie an enger impressionanter Impfcampagne. D'Investissementer sollen héich gehale ginn. Infrastrukturen, déi et batter néideg hunn, solle sanéiert ginn. Weider 1,8 Milliarden Dollar sollen de Familljen zegutt kommen. De Klimaschutz ass nees op der Agenda. Elektroautoen a Wandrieder solle Made in America ginn.

"En huet et fäerdeg bruecht, Saachen ze decidéieren, wou d'Europäer schonn 10 Joer driwwer schwätzen. Oder oft méi laang. En huet et fäerdeg bruecht, datt d'GAFA solle besteiert ginn. Mir hätte warscheinlech nach 5-6 Joer driwwer diskutéiert", sou den Europadeputéierten Charles Goerens.

Villes huet geännert. Ma an 100 Deeg erfënnt och den Joe Biden d'Rad net ganz nei. A munch Amerikaner dréit dem "Sleepy Joe" seng Revolutioun op eemol souguer ze séier. Zum Beispill der Waffelobby. Oder och deenen, déi eng Léisung vun där weider ugespaanter Situatioun un der Grenz mat Mexiko erwaarden. 100 Deeg, am Zeeche vum "Mir, zesummen", an net méi den "Ech, dee spléckt".