Indien kämpft momentan jo mat enger massiver Hausse vun Neiinfektiounen an Doudesaffer, elo soll ënnert anerem eng méi breet Ouverture beim Impfe kommen.

An Indien sollen e Samschdeg all d'Erwuessener en Urecht op eng Impfung kréien. D'Land ass jo ganz schro vun der Pandemie betraff. An de leschte 24 Stonne goufen iwwer 400.000 nei Corona-Fäll an Indien gemellt. Mat der neier Impf-Strategie erhofft d'Regierung sech, datt weider 500 bis 600 Millioune Mënschen d'Méiglechkeet kréien, sech impfen ze loossen.

Bis ewell war datt just fir Leit iwwer 45 Joer oder vulnerabel Persoune méiglech. Bis elo goufen an Indien vun den 1,3 Milliarden Awunner 150 Milliounen eng éischte kéier geimpft, dat si ronn 11,5 Prozent. Eng zweet Dosis krute knapp 25 Milliounen.

