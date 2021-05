Ronn 10.000 Nato-Zaldote vun der Ausbildungsmissioun "Resolute Support" solle spéitstens am September d'Land verlooss hunn.

Faktesch huet de Réckzuch schonn ugefaangen, zanter Woche gëtt Material aus Afghanistan bruecht. E Samschdeg, den 1. Mee huet och offiziell de Réckzuch vun den Nato-Truppe vum Hindukusch ugefaangen.

Aktuell sinn nach eng 10.000 Nato-Zaldoten am Afghanistan, dorënner 2 Lëtzebuerger. Bis den 11. September sollen all d’international Truppen d’Land verlooss hunn. Da sinn et bal 20 Joer hier, datt d’international Interventioun am Afghanistan ugefaangen huet.

Den US-President Joe Biden hat Mëtt Abrëll de Réckzuch vun allen US-Zaldoten aus dem Land bis spéitstens den 11. September ugekënnegt. D'Nato hat kuerz drop matgedeelt, datt een e komplette Schlussstréch ënnert den Asaz wäert zéien.

Am Afghanistan gëtt de Réckzuch mat gemëschte Gefiller gesinn. Lokal Medie berichte vu Mënschen, déi sech doriwwer freeën an eng nei Onofhängegkeet feiere wëllen, wann de leschten Zaldot d'Land verlooss huet. Bei anere léist de Réckzuch Angscht aus. Virun allem finanziell gutt gestallten a liberal Afghane wëllen d'Land verloossen. Si fäerten e Retour vum repressive Regime vun der Taliban oder een neie Biergerkrich.

Grouss Deeler vun der afghanescher politescher Elite hätt sech e méi "verantwortungsvolle" Réckzuch gewënscht. Et hätt ee gäre gehat, datt et eréischt bei weidere Fortschrëtter am Friddensprozess zu engem Réckzuch komm wär. Friddensverhandlunge vun der Regierung mat den Taliban lafen zanter September, sinn awer an de leschte Méint net méi wierklech virukomm.

De komplette Réckzuch vun den Truppen ass och een Test fir déi afghanesch Sécherheetsautoritéiten, ob déi ouni direkt Ënnerstëtzung d'Regierung verdeedege kënnen. D'Taliban gräife weiderhi reegelméisseg Ariichtunge vun den Autoritéiten am ganze Land un.