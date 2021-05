No hirer Rettung um Mëttelmier hunn iwwer 230 Flüchtlingen u Bord vun engem Rettungsschëff Sizilien erreecht.

D'Mënschen, d'Hallschent dovunner onbegleet Mannerjäreger, sinn e Samschdeg am Hafe vun Augusta u Land gaangen. Déi am Ganzen 236 Flüchtlinge waren en Dënschdeg aus zwee iwwerfëllte Booter am zentrale Mëttelmier gerett ginn.