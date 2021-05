Bei Maniffen um Dag vun der Aarbecht koum et zu gewaltsamen Ausernanersetzungen tëscht den Demonstranten an der Police.

Bei der traditioneller sougenannter revolutionärer Demonstratioun um 1. Mee ass et e Samschdeg den Owend zu Berlin zu Ausschreidunge komm. Deemno gouf et "massiv Attacke mat Steng a Fläschen" souwéi kierperlech Ugrëff op Policebeamten, wéi d'Police an der däitscher Haaptstad matgedeelt huet. Virdru waren eenzel Bléck vun Demonstranten duerch d'Police vun der Demonstratioun ausgeschloss ginn. Grond waren den Autoritéiten no Verstéiss géint d'Hygiènesvirschrëften.

Wéi d'Police iwwer Twitter matgedeelt huet, sinn dräi Beamte blesséiert ginn. Participanteë vun der Demonstratioun haten och Pyrotechnik gezünt a vereenzelt mat Knupperten op Poliziste geworf. Am Quartier Neukölln goufen Dreckseemeren a Sperrmüll a Brand gestach.

E Samschdeg den Owend géint 21.30 Auer huet d'Police vu Berlin dem Ganzen een Enn gesat an huet d'Demonstratioun ofgebrach. Et goufe Persoune festgeholl an Tréinegas agesat.

Berliner Police beim Asaz am Véierel Kreuzberg. / © AFP

Och zu Paräis koum et e Samschdeg zu gewaltsamen Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten an der Police. Den Autoritéiten no hu Persoune vum lénksextremen "Schwaarze Block" versicht, fir de Protestmarsch vun de Gewerkschaften duerch déi franséisch Haaptstad ze blockéieren. 34 Persoune goufe festgeholl, d'Police huet Tréinegas agesat.

D'Demonstranten hu Fënstere vu Banken ageschloen, Poubelle goufen a Brand gestach an d'Police gouf mat Saache beworf. Op d'mannst ee Polizist gouf blesséiert, sou een AFP-Journalist vun der Plaz.

Dem Inneministère no hunn a Frankräich iwwer 106.000 Persoune manifestéiert.