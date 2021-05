D'Police an der Belsch ass e Samschdeg zu Bréissel brutal géint e puer honnerte Jugendlecher am Bois de la Cambre virgaangen.

Waasserwerfer an Tréinegas gouf vun de Beamten agesat géint d'Demonstranten, déi sech trotz Verbuet am Bréisseler Park versammelt haten. Scho virun engem Mount gouf et eng änlech Protest-Party am Bois de la Cambre mat ronn 2000 Participanten.

De Ministerpresident Alexander de Croo hat am Virfeld vum 1. Mee virun der sougenannter "La Boum 2" gewarnt, déi op en neits via Internet organiséiert gouf.

60 Persounen goufen e Samschdeg an deem Kontext festgeholl, 15 Demonstranten an 13 Polizisten goufe blesséiert. D'Zuel vun den Demonstranten louch bei ronn 1.500.