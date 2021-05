D'Atomofkommes gouf jo 2015 ofgeschloss a spéider vum fréieren US-President Trump opgeléist.

An de Gespréicher iwwert d'Rettung vum internationalen Atomofkommes mam Iran ginn et kaum Fortschrëtter. Diplomaten aus Däitschland, Groussbritannien a Frankräich hunn no der drëtter Verhandlungsronn zu Wien matgedeelt, datt et zu decisive Punkten nach keng Eenegung géif ginn.

Dem iranesche Vize-Ausseminister no ginn et weider grouss Differenze bei de Sanktioune géint Offizieller an Organisatiounen, wéi d'iranesch Revolutiounsgard. Nächst Woch sollen d'Negociatioune weider goen.

D'Atomofkommes gouf 2015 ofgeschloss a spéider vum fréieren US President Trump opgeléist.