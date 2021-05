Aktuell ass an Taiwan déi schlëmmsten Dréchent zanter 56 Joer.

Dréchent an Taiwan / Reportage Tanja Kinnen

No wéineg Reen an de leschte Méint sinn d’Waasserreservoire vum Land op engem extrem niddregen Niveau. Elo huet d’Regierung deels drastesch Mesuren ergraff. Nieft den direkten Auswierkungen op d’Populatioun a lokal Betriber, ass och d’Mikrochip-Industrie betraff. Sollt den erhoffte Reen an den nächste Wochen ausbléiwen, kéint d’Dréchent am Land weltwäit Repercussiounen hunn.

Et ass déi schlëmmsten Dréchent zanter 56 Joer am Taiwan. Seng Waasserreserve kritt d’Land virun allem an der Reenzäit am Mee a Juni an duerch Typhoonen. D’lescht Joer ass awer keen een Typhoon op Taiwan getraff, d’Reenzäit 2020 war kuerz an an de leschten 3 Méint huet et ronn 40% manner gereent wéi normal. D’Waasserreservoire grad am Zentrum a Süde sinn deelweis nach op 5% vun hire Kapazitéiten, wat en Equivalent vu Waasser fir 2 Wochen ass.

Op déi akut Waasserknappheet huet d’Regierung elo mat drastesche Mesurë reagéiert.

Méi ewéi 1 Millioun Stied a Betriber kréien op 2 Deeg pro Woch d’Waasser komplett ofgestallt. D’Bewässerungsanlage vun iwwer 70 Dausend Hektar Agrarland, spriech 1/5 vun de bewirtschafte Lännereie sinn ofgestallt. Op diversen Plazen gëtt elo d’Grondwaasser ugebuert an et versicht ee Reewolleken ze séinen. An den 3 groussen Technologie Parken am Land mussen d’Firmen, notamment d’Mikrochip-Firmen hire Waasserverbrauch ëm 15% kierzen. Esou behëlleft een sech dann elo mat Camionen déi Waasser aus aneren, manner betraffenen Deeler vum Land bréngen.

Déi taiwanesch Mikrochip-Industrie produzéiert ronn 2/3 vun de weltwäit verschaffte Chippen. Zanter der Corona Pandemie ass d’Demande un Mikrochippe geklommen, ënnert anerem duerch eng Hausse vun der Demande fir Computer an aner Elektronikgeräter. De bestoende weltwäite Manktem un Chippe kéint duerch d’Dréchent an Taiwan nach verschäerft ginn. D’Produktioun fir déi kleng awer wichteg Elektronik-Deeler braucht vill Waasser. Eleng déi taiwanesch TMCS, de weltwäit gréisste Chip-Hiersteller brauch pro Dag ronn 156.000 Tonne Waasser, esou vill wéi 60 olympesche Piscinnen.

Experte gesinn eng grouss Gefor, dass déi extrem Dréchent an Taiwan kéint ëmmer méi oft entstoen, dëst duerch de Klimawandel. D’Regierung, d’Wëssenschaft an d’Industrie si gefuerdert fir nei Weeër ze fannen de Waasserverbrauch ze reduzéieren an d’Waasserinfrastruktur am Land ze optiméieren. Grad an der Chip-Industrie misst nach méi gemaach ginn. D’Regierung plangt notamment den den nächste Joren eng 4,8 Milliarden Euro ze investéieren. Ondicht Waasserréier am System sollen erneiert ginn an d’Kapazitéit vun de Waasserreservoire verbessert ginn. Och solle Waasserentsalzungsanlage gebaut ginn.

Déi aktuell Mesuren déi de Waasserverbrauch limitéieren, solle laut offizieller Säit nach bis Enn Mee bestoe bléiwen. Duerno gëtt d’Situatioun reevaluéiert, jee nodeem wéi vill Reen gefall ass. Et bléift ze hoffen, dass d’Reenzäit déi elo ufänkt méi laang undauert a méi Reen bréngt ewéi d’lëscht Joer.

E Reportage vum Tanja Kinnen vir RTL Radio Lëtzebuerg