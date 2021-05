Momentan läit ee bei de weltwäiten Neiinfektiounen op engem traurege Rekord-Héich, esou d'Auswäertung vun der New York Times.

Nodeems zënter Mëtt Januar d'Infektioune pro Dag, no engem duerchschnëttleche Spëtzewäert vu 740.180 massiv zeréckgaangen ass, ass zënter e puer Wochen nees eng däitlech Hausse ze gesinn.

Zulescht louch den Duerchschnëtt iwwer 800.000 Neiinfektioune pro Dag, esou d'Zeitung.

Den Zouwuess ass deemno duerch déi staark 2. Well an Indien z'erklären, souwéi déi kriddeleg Situatioun a Länner a Südamerika, dozou gehéieren Uruguay, Paraguay, Peru, Argentinien Kolumbien an net zu lescht Brasilien.