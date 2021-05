Mat der Ausso geet d’Caitlyn Jenner géint Aktivisten, déi mengen, datt d'Reegelen déi Transgender-Kanner viséieren, geféierlech an diskriminatoresch sinn.

D’Caitlyn Jenner, als Jong bei der Gebuert deklaréiert an 2015 als Transgender Fra un d'Ëffentlechkeet gaangen, huet sech dogéint ausgeschwat, datt Transgender Meedercher bei de Meedercher am Sport matmaachen. D’fréier Athletin bei den Hären a republikanesch Kandidatin fir Gouverneurin a Kalifornien ze ginn, sot an engem spontanen Interview mat TMZ, dat wier eng Fro vu „Fairness“, vu Gerechtegkeet, an et misst een den Damme-Sport an de Schoule protegéieren.

Mat hirer Ausso geet d’Caitlyn Jenner géint Aktivisten, déi mengen, datt d'Reegelen, déi Transgender-Kanner viséieren, geféierlech an diskriminatoresch sinn. Am Moment gëtt an e puer US-Bundesstaaten doriwwer nogeduecht fir biologesch Jongen, déi sech als Transgender Meedercher outen, den Accès zum Sport bei de Meedercher ze verbidden.