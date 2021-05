Kuerz virun de Wale vum 26. Mee, bei deenen hie schonn als séchere Gewënner zielt, huet hien decidéiert, Leit fräizeloossen.

Dorënner fale Prisonéier, déi wéinst Delikter am Prisong sëtzen, dorënner och déi di virgehäit kréien, e Lien mam Terrorismus oder mat de Rebellen ze hunn. Leit, déi am Prisong sinn, well see een ëmbruecht hunn, kënnen awer net vun der Amnestie profitéieren.

Zanter 10 Joer ass Biergerkrich a Syrien. 2014, 18 an 19 goufen et do schonn Amnestien.