Fir de Mount Mee ginn et gréisstendeels Lockerunge bei de Corona-Restriktiounen uechter ganz Europa.

Wou dierf ech hin? Wou däerf ech just op d'Terrass? Wou an de Restaurant eran? Den Tim Morizet mat engem kuerzen Iwwerbléck.

Frankräich

Déi lokal Restriktiounen an d'Arees-Méiglechkeete fir Frankräich gi méi labber. Vun e Méindeg u brauch ee keng Attestatioun méi fir a Frankräich eranzefueren. Deplacementer sinn och nees erlaabt. En negative PCR-Test, deen net méi al ass ewéi 72 Stonne bleift awer e „Must-Have“.

Frankräich soll a 4 Etappe bis den 30. Juni nees opgoen. Vum 19. Mee u gëllt de Couvre-feu just nach bis 21 Auer an et ass d'Reouverture vun de Geschäfter, Terrassen, Muséeën a Kinoen.

Den 9. Juni soll den Horeca-Secteur dann och bannenan dierfen opmaachen. Vum 30. Juni u soll de Couvre-feu ganz opgeléist ginn.

Däitschland

An Däitschland ginn et déi éischt Lockerunge fir Persoune mat enger Impfung. Vun e Méindeg u brauche Leit, déi fäerdeg geimpft sinn, ënnert anerem an Nordrhein-Westfalen an am Saarland keen negativen Test méi fir zum Beispill an de Fitness oder an e Geschäft.

D'nächst Woch soll esou eng Reegelung och Landeswäit a Kraaft trieden. D'Areesen an Däitschland ass mat Restriktiounen erlaabt. Net erlaabt bleiwen touristesch Hotel-Iwwernuechtungen.

Holland

Wéinst ze héijen Infektiounszuele goufen d'Corona-Restriktiounen an Holland ëm eng Woch verlängert. Eigentlech war de Géigendeel geplangt.

Am Benelux-Land gouf et nom Dag vum Kinnek de leschten Dënschdeg éischt Lockerungen zanter dem strenge Lockdown vum Dezember. Ënnert anerem gouf de Couvre-feu opgehuewen, Butteker dierfen erëm Clienten ouni Rendez-vous empfänken an d'Terrassen hunn och nees dierfen opmaachen.

Fir d'Arees an Holland ass mam Auto kee PCR-Test néideg, allerdéngs ass eng Quarantän vun 10 Deeg obligatoresch, ausser et gëtt een nom 5. Dag negativ getest.

Portugal

Virun 3 Méint nach hat Portugal déi héchst Corona-Inzidenz weltwäit. No engem haarde Lockdown sinn et zanter Mäerz quasi Lockerungen am Wochentakt. Elo ass och d'Grenz mat Spuenien, déi 3 Méint laang zou war, nees opgemaach ginn.

Vum 1. Mee un hunn och d'Caféen a Restauranten, bannen ewéi baussen, bis 22.30 owes op. Gréisser Hochzäitsfeieren a Sportsmanifestatioune sinn och nees erlaabt.

Den Ausnamezoustand ass eriwwer. Fir d'Arees op d'Festland vu Portugal gëllt en negative PCR-Test an eng Umeldung.