Eng vun de weltwäit gréisste Kannerpornoplattforme konnt ausgehiewelt ginn, dat deelen déi däitsch Autoritéite mat.

Et handelt sech ëm de Reseau mam Numm "Boystown", deen an der Lescht méi wéi 400.000 Memberen hat. An Däitschland goufen et an deem Kontext 7 Perquisitiounen. 4 presuméiert Responsabeler goufe festgeholl, 3 an Däitschland an een am Paraguay.