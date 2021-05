Wéinst der Pandemie sinn d'Schilifter den Ament zou, dofir zitt et ëmmer nees Wantersportler op d'Pisten, och onerfuere Leit.

Zu Ecrins-Massiv, südëstlech vu Grenoble, sinn 3 Persounen déidlech verongléckt. 2 Männer an eng Fra si 400 Meter an d'Déift gestierzt, wéi sech op enger Héicht vun 3.700 Meter Schnéimasse geléist haten. Wéi lokal Medie mellen, hätt zu deem Zäitpunkt eng erhéije Lawinegefor gegollt.

Am Departement Isère gouf eng weider Grupp vun enger Lawin erfaasst. E 55 Joer ale Mann an eng 50 Joer al Fra sinn dobäi gestuerwen. Eng drëtt Persoun huet sech den Aarm gebrach an eng weider Persoun koum ouni Blessuren dovun.

3 Mënsche goufen an der Géigend vun Valjouffrey vun enger Lawin getraff. Ee vun hinne gouf dobäi schwéierblesséiert.