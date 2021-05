Wärend sech an der westlecher Welt Entspanung duerch d'Vaccinen ofzeechent, ginn ëmmer méi aarm Länner den Ament brutal vum Virus getraff.

Covid-Situatioun an Indien / Rep. Diana Hoffmann

Zu dëse Länner gehéiert och Indien. Zanter dem Ufank vun der Pandemie sinn do eng 20 Milliounen Infektioune registréiert ginn. D'Donkelziffer awer läit relativ sécher wäit driwwer. D'Françoise Binsfeld, Direktesch vun Aide à l'enfance de l'Inde, huet den Drama, dee sech am Land zoudréit, genau am Bléck.

Déi zweet Coronawell an Indien huet staark Repercussiounen. De Gesondheetssystem ass komplett iwwerlaascht. D'Biller, déi een op der Tëlee gesäit, si schrecklech. Leit stierwen op der Strooss a souguer an de Klinicken, well et u Material feelt.

"D'Situatioun dohannen ass wierklech katastrophal. Déi zweet Vague breet sech mat Rapiditéit aus", bericht d'Fançoise Binsfeld. An de Groussstied huet et ugefaange mat den héijen Infektiounszuelen. Ma lo sinn och ëmmer méi ländlech Regioune staark betraff. Souguer hei sinn elo d'Klinicke voll. Et ass net genuch Sauerstoff do, dee Covid-Patiente brauchen. Doriwwer eraus feelt et awer och un einfachstem Material wéi Masken, an et ass net genuch Personal do.

© AFP/Prakash SINGH

Vill Leit, déi souwisou schonn um Existenzminimum liewen, kommen duerch eng Infektioun oder de Verloscht vun hirer Aarbecht nach méi an d'Bredouillen. Dëst bremst d'Entwécklung vum Land, respektiv gehäit se souguer zréck.

D'Associatioun "Aide à l'enfance de l'Inde" schafft zanter Jore scho mat Partenairen op der Plaz, ënner anerem am Beräich vun der Educatioun. De Constat vun deene leschte Méint ass awer alles anescht wéi positiv. D'Kanner si schonn iwwer engem Joer net méi an d'Schoul gaangen. An den Dierfer versicht d'Associatioun awer nach weiderhin Aktivitéite mat hinnen z'organiséieren, datt se nach e bëssi Educatioun kréien. Ma negativ Auswierkunge sinn net ze stoppen. "Et huet ee gemierkt, datt elo d'Kanneraarbecht erëm an d'Luucht gaangen ass. Ma och Kannerbestietnesser an d'Violence an de Familljen ass erëm méi heefeg ginn", betount d'Françoise Binsfeld. Bei der haiteger Situatioun missten d'Kanner besonnesch geschützt ginn.

© AFP/Money SHARMA

Selwer an Indien goe konnten déi Responsabel zanter dem Ufank vun der Pandemie net méi. Iwwer online Konferenze kucken si sou gutt et geet, fir Kontakt ze halen. Ma et wier net einfach an eng immens speziell Situatioun. No Naturkatastrophe konnt ee soss ëmmer direkt op den Terrain goen an de Leit hëllefen. Lo awer, mam Virus, muss ee vun de Leit ewechbleiwen. Datt sech alles iwwer Distanz ofspillt, mécht d'Zesummenaarbecht méi schwiereg.

D'Hëllef géing awer elo ëmsou méi gebraucht ginn, wat dann awer och ëmsou méi Motivatioun géing schafen.