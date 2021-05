20 Mënsche solle bei den Onrouen uechter d'Land ëm d'Liewe komm sinn.

D'Uno an och e Spriecher vum Josep Borrell, dem Chef vun der EU-Aussepolitik, soe sech alarméiert iwwert d'Noriichten aus Kolumbien vu schwéieren Iwwergrëff vu Police a Militär géint d'Zivilpopulatioun an der Haaptstad Bogotá, awer och zu Cali an zu Medellín.

Dem Büro vum kolumbianeschen Ombudsman no sinn op d'mannst 20 Mënschen ëmkomm an den Onrouen iwwert eng proposéiert awer mëttlerweil vum President Iván Duque zeréckgezu Steierreform.

Weider Noriichten aus eisem internationalen Noriichteniwwerbléck



Lukrativ Pandemie

Fir Pharmakonzerner wéi Pfizer ass d'Pandemie natierlech e lukratiivt Geschäft. En Dënschdeg huet een de geschaten Ëmsaz vum Covid-19-Vaccin dëst Joer op op d'mannst 26 Milliarden US-Dollar korrigéiert. E Plus vu méi wéi 70% am Verglach zu der leschter Projektioun.

Pfizer wéilt iwwerdeems déi fir Covid-19 entwéckelt Messenger RNA-Technologie och an zwee neie Grippevaccinen testen. An Holland krut d'Regierung vun hire Gesondheetsexperte geroden, keng weider Restriktioune méi opzehiewen, bis dass d'Zuel vun de Patienten an de Spideeler op d'mannst ëm 20% gefall wier. Déi scho geplangte Lockerunge wëll de Gesondheetsminister duerfir elo erëm verréckelen.

© AFP/Archiv/THOMAS KIENZLE

Suspekten Doud zu Teheran

Zu Teheran am Iran ass eng 51 Joer jonk Schwäizer Diplomatin aus hirer Wunneng an engem Héichhaus gefall an ëm d'Liewe komm. Dem iraneschen Ausseministère no leeft eng Enquête an et géif ee Suicide ausschléissen. D'Schwäiz vertrëtt zanter der Islamescher Revolutioun 1979 zu Teheran och déi diplomatesch Intresse vu Washington am Iran.

© AFP/Archiv/JOE KLAMAR

Rietsextremen Trend an Däitschland

An Däitschland hunn d'Gewaltverbriechen, déi politesch rietsextrem motivéiert sinn, bannent dem leschte Joer ëm 6% zougeholl. Et ass een op engem trauregen Héchststand ukomm zanter d'Police 2001 doriwwer Buch féiert. D'Sécherheet am Land, oder och d'Gefill vun engem Manktem dovun, si Schlësselelementer bei den nationale Walen am September.