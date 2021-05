De Staatspresident Rivlin dierft dofir dem Oppositiounsleader Lapid den Optrag ginn, eng Regierung ze forméieren.

An Israel huet de Premier Netanjahu et net mat Zäiten fäerdeg bruet, eng regierungsfäeg Koalitioun op d’Been ze stellen.

De Staatspresident Rivlin dierft dofir e Mëttwoch dem Oppositiounsleader Lapid den Optrag ginn, eng Regierung ze forméieren.

Well och deen mat senger Partei aus der politescher Mëtt et wuel ganz schwéier wäert kréien, fir eng Majoritéit an der Knesset hannert sech ze kréien, leeft et op déi 5. Neiwalen bannent just 2 Joer an Israel eraus.