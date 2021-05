De President Macron wäert dem fréiere franséische Keeser, deen de 5. Mee 1821 op der Insel St. Helena gestuerwen ass, an enger Ried gedenken.

Och wa verschidden Decisioune vum Napoleon aus haiteger Siicht ganz zweiwelhaft waren, sou wier hien awer e groussen Deel vun der franséischer Geschicht, heescht et aus dem Elysée. Wärend hie fir déi eng e Symbol vun der franséischer Muecht ass, verbannen anerer mat him Militarismus a Krich, dee Schätzungen no tëscht 2,5 a 6 Milliounen Doudesaffer mat sech bruecht huet.

Hie koum de 15. August 1769 als ee vun 8 Kanner vun enger kleng-adeleger Famill zu Ajaccio op d'Welt. Säi Papp war als Affekot, Riichter a Sekretär vum Pascal Paoli täteg, dee sech fir déi politesch Onofhängegkeet vu Korsika staark gemaach huet. Dowéinst huet de Fräiheetsgedanke schonn am Napoleon Bonaparte senger Kandheet eng wichteg Roll gespillt.

1785 hat hien d'"École royale militaire" verlooss an eng Karriär beim Militär ugefaangen. Wéi 4 Joer méi spéit déi Franséisch Revolutioun lassgoung, stoung hien hannert dem Motto "Liberté, Égalité, Fraternité". An der Hoffnung, dass seng Heemecht Korsika nees géing fräi ginn.

Säin Duerchbroch ass him 1796 mam Italien-Feldzuch gelongen. Wéi d'Regierung 1799 gestierzt gouf, ass déi Franséisch Revolutioun op en Enn gaangen an den Napoleon gouf 1802 als Konsul op Liewenszäit ernannt. 1804 huet hie sech selwer als Keeser vu Frankräich gekréint. Bal 2 Joerzéngten hat hien déi international Politik an Otem gehalen a Schluechte vun Italien bis an Ägypten gewonnen. No senger Russland-Néierlag an ëmmer méi Onrouen a politesche Muechtkämpf ass hie vu sengem Titel zeréckgetrueden a gouf an den Exil op d'Mëttelmierinsel Elba geschéckt. Säi Liewensowend huet den Napoleon zu St. Helena verbruecht, wou hien de 5. Mee 1821 verscheet ass.