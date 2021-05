Viséiert sinn d'Repressioune vun der Police, déi et am Summer 2020 no de Walen a Belarus gouf.

10 Membere vun der wäissrussescher Oppositioun hunn an Däitschland Plainte géint de President Alexander Lukaschenko gemaach. Dat huet den däitsche federale Parquet matgedeelt.