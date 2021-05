De Polizist gouf e Mëttwoch den Owend am Süde vu Frankräich erschoss, dat wärend enger Anti-Drogen-Operatioun.

De franséischen Inneminister Darmanin ass op d’Plaz gefuer, fir de Brigadier ze éieren, deen dout op der Plaz war.

Hien schwetzt vun engem Drogen-Deal an deen d’Beamten in flagranti erageplatzt sinn, an d’Dealer doropshin ugefaangen hu mat schéissen.